晶圓代工廠台積電最大客戶去年貢獻營收新台幣4054.02億元，增加686.27億元，增幅逾20%，占總營收比重攀高至26%。法人推估，蘋果（Apple）應是台積電最大客戶。

受惠智慧手機、高效能運算、物聯網、車用電子與消費性電子平台業務同步成長，台積電去年總營收攀高至1.587兆元，年增18.53%，刷新歷史新高紀錄。

據統計，美國去年仍為台積電最大市場，營收首度突破1兆元大關，達1.01兆元，年增約24%，所占比重達64%；台灣市場營收2039.63億元，年增58%，超越中國大陸，躍居台積電第2大市場，所占比重約12.8%。

中國市場營收滑落至1645.52億元，年減29.6%，落居台積電第3大市場，占總營收比重降至10.3%。

至於製程技術發展，台積電去年7奈米營收持續增加，攀升至4403.83億元，年增11.5%，為台積電主力製程技術；5奈米營收達2623.27億元，年增1.88倍，躍居台積電第2大主力製程，是台積電營運成長最大動能。

據台積電財報資料顯示，台積電最大客戶去年貢獻4054.02億元營收，較2020年再增加686.27億元，增幅約20.37%，占總營收比重自2020年的25%攀高至26%。法人推估，蘋果應是台積電最大客戶，是台積電去年營運成長主要動能之一。

台積電第2大客戶去年貢獻1537.4億元營收，占總營收比重首度攀高至10%。法人推估，超微（AMD）應是台積電第2大客戶，也是台積電營運成長主要動能。

台積電第3大客戶於2020年貢獻營收1673.9億元，占總營收比重達12%，2021年則跌落10%之下。法人推估，該客戶應是華為，主要是因美國禁令影響，台積電不再出貨華為，連帶影響台積電中國市場營收下滑。

蘋果今天舉行線上春季發表會，推出多款新品，其中，整合2顆M1 Max裸晶的M1 Ultra晶片是市場關注焦點，法人預期，代工廠台積電可望受惠。

法人表示，蘋果不斷擴大自主設計晶片，且採用台積電先進製程技術生產，對台積電營收貢獻可望持續增加，將穩居台積電最大客戶，且是台積電未來營運成長主要動能。（編輯：張均懋）1110309