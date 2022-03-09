統計顯示去年下半年以來，高齡住宅REITs受益現有物業租金穩步上漲，高齡住宅基本面持續改善下，將推動企業營收成長動能，提高整體股息配發率，拉抬醫療保健REITs的估值，吸引資金持續回流，後續績效亮眼可期。

投信法人表示，隨著2020年疫情爆發以來，美國整體醫療保健支出下降2％，但去年下半年起恢復成長，2019年創3.8兆美元高峰後，市場預估美國醫療保健支出，有望在2028年達到6兆美元，有利醫療保健相關房地產的需求強勁，看好相關REITs後市表現。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，當前房屋庫存供不應求，尚未滿足醫療保健行業不斷增長的需求，隨疫苗施打率不斷提升，高齡住宅入住率將持續攀升至疫情爆發前的水準。

多數長照機構預估，今年下半年產業基本面可望回到疫情前的水準，產業龍頭公司預期展望全年高齡住宅營業收入增長保持強勁。觀察近一個月美股S&P 500下跌超過4％，醫療保健類股在基本面支撐下跌幅僅約1.6％，優於大盤表現。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊認為，俄烏戰爭持續，全球主要股市震盪拉回，金融市場風險情緒持續不佳，儘管美國經濟基本面無虞，市場並關注聯準會（Fed）3月升息步調，因此短期內金融市場難免遭遇波動，待地緣政治風險緩解，可望期待股票與高殖利率REITs等資產的續航表現。

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