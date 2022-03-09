因應全球淨零排碳趨勢，農委會主委陳吉仲9日指出，農業部門2025年不但會完成2025年9GW的綠電目標，2040年更將達到綠電除可自足外，還能供應工業部門的目標，同時，也將達到農業部門減碳50％，增匯1千萬公噸的目標。

陳吉仲出席立法院經濟委員報告業務並備詢時指出，因應越來越快的氣候變遷速度，嚴重衝擊生態系統，使糧食安全及農業經濟面臨重大危機，率先成立專案辦公室，並召開全國性大會，透過產、官、學、消費者共同集思廣益完成農業部門因應氣候 變遷調適與淨零排放具體策略。

陳吉仲指出，大會結論具體提出19項策略及59項措施，包括全面建立農業生產碳排資訊，建立低碳農漁畜生產模式，達到減量目標，有效減少溫室氣體排放;增加森林面積，加強森林經營碳匯管理，提高國產材利用，強化土壤碳匯機制及海洋、溼地碳匯管理，以建構負碳農法，強化增匯效益等。

陳吉仲指出，農業部門2025年不但會完成2025年9GW的綠電目標，2040年更將達到綠電除可自足外，還能供應工業部門的目標，同時，也將達到農業部門減碳50％，增匯1千萬公噸的目標。