為變電所互槓！ 柯P反嗆台電：難道要我出動軍隊？

台北市長柯文哲日前直指北市有缺電問題，但台電稱是電送不進去而非電不足，請北市府支持興建規畫23年的松湖超高壓變電所。對此，台北市長柯文哲今怒嗆台電，「難道台電是希望我出動警察軍隊把抗議的全部抓起來、關起來，讓你去施工嗎？」

柯文哲表示，不蓋變電所是台北市政府的責任嗎？台電要蓋變電所要辦說明會，居民一定會抗議，「難道台電是希望我出動警察軍隊把抗議的全部抓起來、關起來，讓你去施工嗎？不會嘛，應該要來說明啊，奇怪，該做的事要做啦」。

柯文哲指出，他也知道居民會有意見，該做的事要做，就皮皮的拖到現在，現在說不是缺電、是電路問題，「是啊，我也知道啊，缺電不缺電另外再講」，松湖、玉成變電所拖多久也不處理，一個拖過一個。

柯文哲說，「常常有說董事長要來拜訪我，還沒來拜訪我，他就又不見了，都已經不見了幾個董事長」。

柯文哲說，還是那句話，該做的實事要做，能源政策，他問的問題，中央都沒辦法回答，到2025年再生能源可以20％嗎？「是、不是，確定嗎？大家都知道不可能嘛」。

柯文哲痛批，該做的不做，能拖就拖，先騙過今年的選票，今年騙過再想下次怎麼騙，真的2025年再生能源可以達到20％嗎，不然叫經濟部長誰出來講。

對於台電董事長、總經理雙雙請辭，經濟部長王美花留任合理嗎？柯文哲答稱，「你去問蘇貞昌，問我幹什麼，人事又不是我決定的」。