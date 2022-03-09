諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）近日於《紐約時報》專欄撰文表示，西方團結對俄羅斯進行金融制裁，他最近常被問到：中國能否把自己作為替代貿易夥伴，從而拯救普丁的經濟？克魯曼直接了當地回答：「不，它不能」，他對中國無法提供普丁經濟生命線總結出4點原因。

首先，儘管中國是一個經濟強國，但無法提供俄羅斯所需的一些東西，比如西方製造的飛機零部件和高端半導體晶片。

其次，雖然中國本身沒有加入制裁，但已經深深融入了世界經濟。這意味著中國的銀行和其他企業像西方企業一樣，可能會實施「自行制裁」，也就是說，它們將不願與俄羅斯打交道，因為擔心來自更重要市場的消費者和監管機構的反彈。

第三，中俄兩國相距遙遠。雖然兩國有共同的邊界，但俄羅斯大部分的經濟發展位於烏拉山脈以西，而中國的大部分經濟發展位於東部海岸附近。北京距離莫斯科有5600公里遠，在這片遼闊土地上運輸貨物的唯一可行方法，就是通過少數幾條已經超負荷運轉的鐵路路線。

最後，克魯曼認為沒有得到充分重視的一點是，中俄兩國在經濟實力上的巨大差異。中國的經濟規模是俄羅斯的10倍，這樣的合作夥伴將是極不平等的。對於政治人物聯想起二戰時的軸心國聯盟，克魯曼認為，就雙方經濟差距來說，俄羅斯將是一個非常小的夥伴，「實際上非常接近中國的『附庸國』」，這不是懷有帝國夢想的普丁想要的。

因此，中國無法讓俄羅斯免受烏克蘭入侵的制裁影響。如果中國加入民主世界懲罰侵略的行列，對俄羅斯的經濟擠壓會更大；但即使沒有中國的參與，這種擠壓看起來也非常嚴重。