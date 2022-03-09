台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE)實體展及線上展TAIPEI CYCLE DigitalGo今日同步開展。隨著台股今日反彈腳步，自行車族群中的巨大(9921)、美利達(9914)、愛地雅(8933)及剛由上櫃轉上市的桂盟(5306)全面揚升。

受到新冠疫情的影響，台北自行車展已經有兩年沒有舉辦實體展，這回實體及線上展同步開展，各家都推出旗艦車款、電動輔助自行車系列，希望能吸引買家的青睞。

據貿易局的最新統計，2021年全年整車出口量與出口值分別成長17%及19.7%，出口量達199萬台，出口值則達13.143億美元；電動輔助自行車表現更加驚人，出口量98.7萬台，出口亦達13.144億美元，與2020年相比，皆大幅成長超過3成，已經連續4年維持雙位數成長。

後疫情時代，全球自行車與電動自行車市場依然持續成長，巨大在手訂單已經看到2023年，公司越南新廠計劃投資4,800萬美元，將興建一座年產能規模最高上看100萬台的海外新廠，最快將於第二季動工建廠，2023下半年投產，未來的營運將添新的動能。

愛地雅積極透過強化車架設計開發能量，和歐洲、台灣、大陸等地的製造成本優勢，希望爭取高單價電動自行車OEM與ODM訂單提高營業毛利。

美利達在自行車展曝光高階自行車新款，包括2021年環法賽總冠軍車隊的選手車，其中，全能型公路車SCULTURA 10K配備SHIMANO DURA ACE Di2零件、超輕ZIPP 353NEW TUBELESS輪組，重量不到6.8公斤，是今年展出最高單價車款。