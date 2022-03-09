原先希望尋找替代方案來降低對俄羅斯天然氣的依賴，但德國政府在周二封殺了延長現有核電廠使用壽命的提案，並指出要以「特斯拉的速度」建立替代能源。

德國經濟部長Robert Habeck說，該國首座液化天然氣終端接收站將在兩年後完成。

德國政府在上個月提出新想法，要保留現有核電廠，作為該國能源結構的一部分，以分散對俄羅斯能源的依賴。

但經濟部在周二指出，考量到短期和中期的情況後，他們認為，維持現有核能設施的營運成本和風險，是大於有限度的好處。

目前德國現有的3座核電廠預計在今年底將全數關閉。這3座核電廠是分別由安能(EnBW)、萊茵集團(RWE)、E.ON經營。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，德國檢討能源系統的改革，希望減少對俄羅斯天然氣的依賴。目前德國天然氣進口有3分之2來自於俄羅斯。

Habeck說，將儘快在北部建造液化天然氣的終端站；並且以特斯拉的速度建設電網、各地的液化天然氣終端站。其它考慮的替代能源方案包括增加太陽能和風電，以及讓即將關閉的燃煤發電廠，在緊急情況下處於待命狀態。