六福(2705)旅遊集團在疫情趨緩及振興激勵內需回溫下，2021年第四季業內外營運皆美，稅後淨利衝上2.72億元、每股盈餘（EPS）1.44元，雙創近10年半高點。使全年營收雖創近27年低點，但稅後虧損收斂至2.77億元、每股虧損1.46元，虧損幅度近6年最低。

六福2021年第四季合併營收5.07億元，季增近1.23倍、年增達46.74％，創近5季高點，毛利率35.51％、營益率9.16％分創近3年、近9年半高點，營業利益0.46億元終止連4虧。配合業外收益大進補，稅後淨利衝上2.72億元、每股盈餘1.44元，雙創近10年半高點。

合計六福2021年合併營收12.56億元、年減15.67％，創近27年低點，營業虧損增加28.38％至4.83億元，創歷年新低。不過，在業外收益跳增挹注下，稅後虧損2.77億元、虧損年減26.01％，每股虧損1.46元，虧損幅度收斂至近6年最低。

六福表示，去年全球疫情持續蔓延，國際旅客幾乎歸零，再加上變種病毒層出，國內疫情警戒一度升至三級，使內用餐飲、遊樂園等業務亦近乎熄火。集團對此即時應變，積極搶攻宅商機，拓展雲端超市、外帶外送、私廚料理團購、動物園互動直播等業務力拚突破重圍。

隨著疫情趨緩、內用解禁及振興措施上路，六福旗下六福村推出「墓碑鎮」慶典活動，成功吸引25萬人次入園遊玩，六福莊亦結合動物體驗推各式主題專案搶攻國旅商機，每逢假日就一房難求。六福萬怡則透過餐飲主題及活動，帶動餐飲業務逐步回溫。

同時，六福前年底轉為防疫旅館的六福居營運維持穩健，集團因應今年春節返台國人增加，去年10月將六福萬怡客房轉為防疫旅館，在返鄉隔離需求暢旺帶動下，使原先對集團營運負擔最重的住房業務大幅改善，成為助攻第四季營運強勁反彈的關鍵要角之一。

對於去年第四季及全年業外收益躍增，六福表示為多元策略調整效益顯現。法人指出，主因六福「起家厝」六福客棧去年5月結束防疫旅館服務、啟動危老改建計畫，該大樓在財報會計認列上由自用轉列投資型不動產，帳面價值由成本法改採公允價值模式衡量。

法人分析，投資型不動產由成本法改採公允價值衡量，雖然每季需視市況公允價值變動，於業外認列帳面價值損益，增加獲利波動影響因素，但將使財報能提供更可靠且攸關資訊、提高財報透明度，並有助企業保留盈餘及淨值增加。

六福去年底已與華熊營造簽約，預計斥資約19.24億元，將六福客棧改建為地上21層、地下6層的六福酒店式商辦，目前已進入密集整備階段，預計第二季動工、目標2026年完工，可望成為六福未來營運主要動能，帶動後市表現。

展望後市，六福維持審慎樂觀態度，各營業單位除嚴格落實各項防疫措施，並同步積極拓展零售電商、整合虛實通路，持續穩健經營。同時，六福強調「與病毒共存」已是全球趨勢，認為台灣雖逐步鬆綁邊境管制措施，但嚴格的邊境管制，恐將逐步喪失與國際接軌條件。

六福認為，行銷台灣觀光長期均為逐步布局，並非邊境一開放國際旅客就會湧入，需仰賴政府與產業多次合作交流，共同制定行銷策略，以爭取各項國際大型會展及活動才能奏效。故關鍵在於明訂邊境開放時程計畫，產業才能據此進行長期規畫布局。