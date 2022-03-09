春天到來，運勢命理網站「靈匣網」點名，生肖狗、兔、豬、雞、鼠的人，在2022年春季貴人運爆棚，凡事都有貴人來相助，事業進展順利，遇到困難都能逢兇化吉，得到很好的解決，甚至因禍得福。

▍生肖狗

屬狗人心地善良，喜歡幫助別人，自己因此也能獲得別人的信任。屬狗人進入2022壬寅虎年以後，成功擺脫了犯太歲的命運，而且今年還跟太歲相合，得到太歲的庇佑和支援，運勢自然也有改善。在今年春季裡，屬狗人有較好的貴人運勢，在生活或工作當中，無論遇到多大困難，都會因為有貴人的幫助與支援，得到很好的改善，自己還能從中獲取到更多更好的機會。

▍生肖兔

屬兔人在2022年春天，有「太陽」吉星入住，提升了整體運勢，有貴人幫扶，人際關係緩和，自己還能從中得到一些好機會，有利於自己往後的事業發展。所以在今年春季，他們在工作和生活中都得很大的改善和突破。自己的才華和能力也才能夠得到較大的發揮，加上他們本身就有能力，一旦有了好的機遇出現，一定會牢牢把握並且運用。

▍生肖豬

屬豬人不是很精明，也不指望自己能夠一夜暴富，但卻想用自己的努力去過上更好的生活。他們向來運勢就還不錯，雖然偶爾也會有些不順，但大多數時候都是好的。在今年春季裡更是貴人運旺盛，身邊總會出現一些對自己有幫助的人，為他們提供一些支援和幫助，不僅能夠幫忙解決眼下難題，而且還能提供更多的平台，讓屬豬人的能力和才華得到更好的發揮。

▍生肖雞

屬雞人精明睿智，懂得把握時機和分寸，通常都有較好的人際關係，身邊朋友也較多。他們在2022年春季裡有好的貴人運勢，有機會得到貴人的幫助和指點，使得先前的困擾一下子煙消雲散，使得他們逢兇化吉，很多事情都有了明顯的好轉。再加上自己本就用心，所以無論是職場還是生活，都順利無礙，不用太過操心。

▍生肖鼠

屬鼠人頭腦發達，思維清晰，無論遇到任何事情都沉著冷靜，不會失去最基本的判斷能力，不僅能夠找出問題的關鍵所在，而且還能夠在短時間內處理好。他們在今年春季裡，單是憑著自身敏銳的直覺，就能發現身邊有了不起的貴人，再及時求助，從中受益，為自己贏得更多機會。加上自己也確實有一些超能力，多加利用和把握，自然是可以做出一番成就。