3日全台大停電超過500萬戶無電可用，災情遍布全台引爆民怨。中廣董事長趙少康小編翻出2017年815大停電，總統蔡英文表示「我會把它列為未來徹底檢討改革的重點」；然而4年後又停電、接著1年後再度發生303大停電。趙少康小編將三大停電事件做成哏圖，諷刺蔡改革速度。此圖引發熱烈迴響，不少網友直呼好笑。

臉書粉絲專頁「康編碎碎念」7日發文指出，2017年8月15日，中油員工誤觸開關導致815大停電，蔡英文當時發文稱：「為什麼我們的供電系統會因為 一個誤觸 ，就造成這麼大的損害？這個系統明顯的過於脆弱，可是台灣竟然就這樣過了這麼多年，這個系統非改不可，我會把它列為未來徹底檢討改革的重點。」

然而改革檢討4年後，卻在2021年5月13日，興達電廠3541號開關誤觸，導致機組跳機，影響400萬戶；再改革檢討1年後，卻又在今年3月3日，興達電廠3541號開關又被誤觸，影響超過500萬戶。趙少康小編痛批蔡英文，說要改革改了5年，結果相隔1年還是同一個開關出包；蔡政府的改革連一個開關都改不了，影響戶數還越來越多，實在「很混喔」。

此圖文發出後討論熱烈，網友紛紛回應：「我快笑死了」、「真的是大笑話」、「圖片有夠幽默」、「那個開關到底有什麼魔法，可以癱瘓全台電力？」「都是開關的錯」、「連一個按鈕都無法控制……台灣國安堪慮啊！」「支持她的人民都會體諒她的，不體諒的也再沒支持的機會了」、「都是自己人，犯再大的失誤都沒關係，這個國家會好嗎？」