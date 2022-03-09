永慶房屋根據實價登錄資料，統計雙北市2021年各行政區預售屋與成屋房價發現，台北市松山區預售屋與成屋價差高達70.4％，價差為北市之冠；而新北市則是由新店區以43.3％成為榜首。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近兩年在全球資金寬鬆、低利環境與通膨增溫的狀況下，推升購買實質資產的需求，房市交易熱絡，也讓民眾產生房價上漲的預期，加上營建成本上漲，預售屋價格走升，造就預售屋與成屋價差幅度大的狀況。

觀察台北市各行政區的預售屋與成屋價差，以松山區價差70.4％最高，預售屋均價為每坪144.3萬元，成屋均價則是84.7萬元，陳金萍說明，松山區位居北市蛋黃區，屬於早期開發區，區域內成屋屋齡較大，高達82％成屋屋齡在10年以上，由於區內開發已近飽和，素地取得不易，近年新推案多為都更或危老重建，加上新推案大都坐落於區內精華地段，尤其也有不少大坪數豪宅新案，在實價登錄上揭露的預售屋成交價高昂，豪宅單價至少百萬起跳，最高者每坪甚至突破200萬元，是松山區預售屋與成屋價差最大的主因。

價差幅度居次的中正區，預售與成屋價差44.7％，北投區與中山區則以價差37.9％與36.5％分別排名第三與第四。陳金萍表示，以常理來說，預售屋是一種「期貨」的概念，賣的是未來潛力，價格通常的確會比成屋高，不過，台北市12個行政區中，就有7個行政區預售屋與成屋價差在三成以上，價差相當驚人，仍須特別留意。

新北市預售屋與成屋價差最大的行政區是新店區，價差幅度43.3％，其次則是泰山區與蘆洲區，價差分別為35.6％與26.5％。

陳金萍說明，觀察這三個行政區預售屋交易多集中於重劃區，包括新店的央北重劃區，泰山與新莊交界的塭仔圳重劃區，雖去年底才拆遷完成，重劃仍處於未完成階段，但區內的新泰、港泰自辦重劃區已提前開跑推案，也是預售交易熱區，此外，蘆洲的南港子重劃區、捷運蘆洲站周邊的銀河灣計畫也在列，這些重劃區地理位置都在該行政區的精華地段，加上民眾看好未來發展前景，預售屋均價自然獲得支撐力道，也讓預售屋均價與成屋價差在新北市各行政區中名列前茅。