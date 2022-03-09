大陸央視新聞用戶端報導，香港執業醫生吳澤銓9日凌晨，在聯合國人權理事會上視訊發言，強調生命無價，中國以實際行動證明國家履行保護人民的責任。他強調，由於新冠肺炎，世界上很多小孩和老人的生命正受到威脅。美國有大概1000個孩子因新冠肺炎而身亡，但平時吵鬧的西方媒體現在半點也沒有報導。

他在發言中呼籲，中國認為生命無價，並以實際行動證明國家履行保護人民的責任，全世界都應該向中國學習。

吳澤銓說，他要說一下全球與新冠疫情的戰爭。首先重申：生存是人類最根本的權利！美國「與病毒共存」的政策其實是在做人體實驗，跟訓練生化武器的恐怖分子無異。沒有打針的美國人就像病毒炸彈一樣，在社區爆炸並自我毀滅。人民被當成了白老鼠，沒有了尊嚴。

吳澤銓稱，他嚴正說明：世界上很多小孩子和老人家正在一個一個的死掉。雖然美國有大概一千個孩子因新冠肺炎而身亡，但平時吵鬧的媒體現在半點也沒有報導。香港一個孩子的死亡足夠激起整個城市奮勇地喊著保衛弱小。即使災情告急，美國也只顧外面打仗。這些嘩眾取寵的把戲完全對保護國家人民的生命財產毫無幫助。

吳澤銓指出，中國認為生命無價。以實際行動證明國家履行保護人民的責任：數字上，全國14億人口只有4千多人死。懇請各國的領導停止玩弄人民的生命，要立刻尊重性命，尊重人民，讓他們得到生存的權利。

據報導，吳澤銓是香港年輕執業醫生，香港卓越獎學金得獎者。2019年，一批香港青年KOL成立《中國故事》KOL聯盟，成員包括區議員、醫生、律師、金融分析師等，他是召集人之一。

去年8月，吳澤銓曾在聯合國人權理事會上發言，指出「新冠肺炎是考驗各國政策最好的試紙」。