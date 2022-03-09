朴海俊在《夫妻的世界》演出渣入人心的渣男形象，讓觀眾替金喜愛抱不平，這次在《只是還沒全力以赴？！》中他飾演44歲的上班族南今弼，在一家賣醫療設備的公司當業務科長，有一天，他突然意識午休時間太短無法悠閒用餐，甚至沒有選擇午餐菜單的權利，加上工作不順利又被老闆罵，毅然決然辭職決定追尋夢想。

為了新角色，朴海俊特地增肥，展現不修邊幅的造型，徹底改造成邋遢無業遊民，與之前帥氣的形象判若兩人。從第一集開始金句深入人心：「每天的夢想就是早上多睡5分鐘」、「我的人權，我的自由，我的權利在哪裡？」、「我一直走在錯誤的道路上，一直以來都身不遇時，所以才會如此不幸。」上班族們看完後產生共鳴，尤其已經有職業倦怠的人，紛紛都說：「這就是我的心酸人生寫照呀！」

朴海俊說：「我決定出演《只是還沒全力以赴？！》，是因為它講述了我的生活與煩惱，雖然只是瑣碎的小故事，但更接近真實人生，讓觀眾會非常有感。對成年人而言，為了做一個成熟的大人，只能隱藏自己的天真，為了人生，放棄夢想，而南今弼卻是個不在乎別人看法，勇敢追夢，也許會失敗，但至少努力過了。用今弼的正能量，可以讓正在看劇的人感到一種替代的滿足感。」

劇中，朴海俊除了展現不同以往的造型、風格、演技，幾乎每一集都會出現不同階段的自己，在睡夢中「自我對話」替自己加油，挑戰不同年紀的動作與口氣。該劇雖然從中年追夢作為開端，但其他角色的故事就像在我們周圍發生，讓觀眾更容易有代入感，像是南今弼的爸爸南東鎮由資深演員金甲洙飾演，應該要退休的年紀，卻因為兒子任性辭職，兩個人爭吵不斷，罵今弼是個不管不顧的「三流老爸」，全家生計仰賴著古早理髮院，因為生意不好又要被漲房租，這家人之後要如何過日子。

此外，南今弼女兒南相雅（朴正妍 飾），因為有個不成熟的父親，被迫早熟的她，不管在誰面前就是一副乖孩子形象，對於父親不顧一切追求夢想，其實是很反感的。老父親的擔憂、今弼的中年夢想，相雅的內心世界，祖孫三代各自的心結將如何解開，反映真實人生喜劇《只是還沒全力以赴？！》已於2022年3月8日起，上架於中華電信MOD戲劇199專區，全台搶先上架。