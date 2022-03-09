台南市議員蔡育輝等不分黨派議員向世茂蘭園採購700株「烏克蘭蘭花」，將在開幕日26日展售區義賣。（張毓翎攝）

市長黃偉哲（後排右四）說，蘭展睽違2年重磅回歸，今年特別開發了染色的烏克蘭蘭花，不管是支持烏克蘭也好，看美麗的蘭花也好，都歡迎民眾一起來台南看展。（張毓翎攝）

台灣國際蘭花展將於3月26日至4月5日在台南後壁蘭花生技園區展出，因應疫情限制限制，國際買家或民眾無法親自到場商談、參觀，今年特別設置線上展覽。台南市議員蔡育輝等不分黨派議員向世茂蘭園採購700株「烏克蘭蘭花」，將在開幕日26日展售區義賣，所得全數援助烏克蘭人民，歡迎鄉親屆時前來共襄盛舉。

受疫情影響，台灣國際蘭花展已停辦2年，今年重新開張，台南市政府農業局9日舉辦啟動記者會。市長黃偉哲表示，今年展出許多新品種蘭花，會場布置也有別以往，更結合時事議題，以染色技術推出烏克蘭代表色的蘭花，表達對烏克蘭的支持。

黃偉哲說，蘭全世界有3分之1的蘭花在台灣，台灣2分之1蘭花又出自台南，蘭展睽違2年重磅回歸，今年特別開發了染色的烏克蘭蘭花，不管是支持烏克蘭也好，看美麗的蘭花也好，都歡迎民眾一起來台南看展。

台灣蘭花產銷發展協會祕書長曾俊弼說明，近來有100多家國外賣家表示想參加蘭展，卻受限於疫情無法到場，故這次特別設置線上展覽，以360環物拍攝形式展示超過300株的商業品種，讓國外買家可透過數位方式了解品種特色，進而下單訂購。

曾俊弼說，除競賽得獎產品環物拍攝外，各主題、競賽都將以3D建模方式在線上做數位展示，自3月30日起即可開放線上參觀；另外，蘭展門票於ibon、Fami、ACCUPASS活動通、東南旅行社平台販售中，相關購票資訊詳請，可見蘭展官網(https：tios.tw／／)。