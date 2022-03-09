配合2030年雙語國家政策，教育部鼓勵高級中等學校設置雙語實驗班，去年已核定補助50校，113年預計補助70校，119年則擬增至140校，有興趣的學校可提早規畫踴躍參與。

教育部國教署在完善高中教育階段雙語化的條件下，制定「普及提升」、「重點培育」策略，包含英語文課程全英語授課實施計畫、部分領域課程雙語教學實施計畫、國內外校際合作推動線上教學實施計畫、擴增雙語實驗班補助實施計畫等，並於去年12月27日發布「高級中等學校推動雙語及英語文教學活動實施要點」，鼓勵學校參與。

「擴增雙語實驗班」是運用補助款獎勵機制，由教育部逐年協助各地方政府及學校設置雙語實驗班，課程除了英語課是採全英語教學、國語文及社會領域採國語文教學外，其他領域則採雙語教學，並循序逐年提高雙語教學比率，提升學生英語聽說能力。

教育部表示，「英語課採全英語教學」運用補助款的獎勵機制，以漸進方式鼓勵各地方政府及學校推動英語課採全英語授課，提升學生聽說能力。去年補助80所高中辦理英語文課程採全英語授課，113年預計全國60％高中落實英語課採全英語授課，119年100％全國高中實施。

「部分領域雙語教學」以遴選補助具辦理意願學校，於藝術、綜合活動、健康與體育、科技等領域實施雙語教學外，並將全民國防教育、校訂必修及多元選修課程納入雙語教學科目，以延伸學生英語學習的領域。教育部去年共核定補助59所高中辦理部分領域課程採雙語教學，113年預計推動80校，119年增至140校。

「國內外校際合作推動線上教學」以遴選補助具辦理意願學校，建立國內外（以英、美、澳、加等國為優先）高中互惠機制，透過校際交流模式，提高學生運用英語交流及學習機會。教育部去年核定補助94所高中辦理校際合作線上教學，113年預計推動130校，119年增至250校。