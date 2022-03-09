全球汽車輪圈領導廠商巧新科技（1563）9日公布自結2月合併營收5.51億元，年減5.23％，主因是2月適逢農曆春節，出貨天數較少，影響單月營收表現，但受惠主要超跑與豪華汽車品牌車廠訂單出貨需求穩健，累計今年前二月合併營收11.65億元，年增2.19％。

巧新表示，今年前二月營收成長，主要受惠全球超跑、豪華汽車品牌新車市場保持良好銷售態勢，帶動公司旗下歐美及日系等主要客戶拉貨力道保持強勁。尤其是保時捷、法拉利及賓士等車廠新車款的客製化輪圈的出貨表現，明顯較去年同期成長，加上屏東廠凌志（Lexus）及保時捷等車廠客戶新訂單的加入，拉升產能稼動率，創造公司整體營收，呈現穩定成長的態勢。

巧新指出，隨著全球掀起碳中和的熱潮，品牌車廠相繼喊出減碳目標，如保時捷致力減少供應鏈中的二氧化碳排放量，呼籲供應商轉為使用可再生能源；BMW亦規定供應商在2025年時再生鋁使用率需達到50％，電動車、油電混合車等，更是成為品牌車廠未來發展主軸。

巧新在客戶邁向碳中和的道路上，責無旁貸，積極配合各國際車廠的要求，採用可再生能源、廢水回收再利用及廢氣熱能回收鍋爐使用，更走在供應鏈減碳趨勢前端，加速推進再生鋁輪圈占比，早於客戶要求，有望提前一年於2024年將再生鋁輪圈占比提升至50％，助力客戶達成綠能環保、低碳排的轉型目標。

展望今年上半年營運，巧新維持審慎樂觀看法。巧新說，由於近期因俄烏危機影響車用零組件的供貨狀況，使得部分品牌車廠短期以調整各生產基地產能配置因應，加上貨輪失火，短期皆恐影響整體產業鏈拉貨力道，然全球超跑、豪華汽車品牌的新車需求，仍展現良好的成長，有助巧新後續可迎來一波回補庫存潮。

巧新同時積極推動產線自動化、優化製程、擴充產能，除藉以滿足客戶可能的急單需求外，亦爭取更多車廠客製化輪圈訂單合作機會，隨著產能持續優化與擴充，生產學習曲線逐步提升，預料將推升公司今年整體營運規模，更上層樓。