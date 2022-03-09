大S在8日宣布和20年前舊愛「酷龍」具俊曄結婚，透露得知女方離婚後，找到20年前的電話主動聯繫，才讓兩人重新有了連結並修成正果，對此，網紅鳳梨也因此打給20年前的國小初戀，希望能有個浪漫結局，沒想到對方回應的一句話整個歪樓，甚至變成18禁劇情，讓他趕緊向網友求救該如何解決。

鳳梨表示看到大S閃嫁20年前舊愛具俊曄，讓他拿起手機撥打給20年前國小初戀，開頭便禮貌性噓寒問暖，接著關心女方這些年來的生活，沒想到對方卻沒有想聊下去的意思，而且回應都是生疏且敷衍，沒想到轉移話題提到當年簽大家樂有中一些錢，媽媽便用他的名字開戶，還買了170張台積電股票，當下初戀女友立刻態度一百八十度大轉變，立刻邀約在汽車旅館敘舊，對此，他趕緊向網友求救：「請問此時的我該注意些什麼」。

對此，網友紛紛留言：「注意明天的太陽，有可能看不到」、「注意你是不是還在做夢還沒有醒」、「唬爛我聽很多，但你的最精彩」、「注意很多初戀都會約你在汽車旅館」、「天黑了，該醒醒了，不要再做白日夢了」、「該注意臉部保養，等等被打巴掌會很難看」，鳳梨眼見網友歪樓，也搞笑回應：「我目前人已經到達並開好房間...但是她一直奪命連環摳...我該告訴她房號嗎」。

對於網友私訊問他怎麼看待大S再婚一事，他表示很開心年輕人有在注意新聞，但也呼籲所有人要搞清楚：「辛龍跟酷龍完全是不同人，成名曲是BingBingBing，不是BangBangBang，這樣懂嗎」，幽默發文立刻又讓一票網友笑翻。