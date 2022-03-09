貨櫃車翻覆冒出大量黑煙。（翻攝記者爆料網／洪靖宜高雄傳真）

高雄一台貨櫃車9日上午11點半左右，行經70號碼頭附近，轉彎時不慎翻覆，整台車側翻90度倒地，還冒出大量濃煙，直竄天際，嚇壞路過人車，警消人員獲報前往搶救，所幸貨櫃車司機受到輕傷未送醫，警方表示，該車輛未依規定插上貨櫃插銷，將依《道路交通處罰條例》開罰。

警方調查，廖姓貨櫃車駕駛9日11時30分許，行經亞太路欲右轉新生路口管制站時，因轉彎時速度太快，導致貨櫃車90度翻倒在地，還冒出大量濃煙，且有部分汽油外洩，警消緊急聯繫相關單位以木屑吸附油漬，而廖姓駕駛則受輕傷，並未送醫。

而貨櫃車上頭乘載的貨櫃也掉落在路上，造成交通阻塞，警方派遣員警趕赴現場維持交通並立即聯絡吊車、消防車前來排除事故現場。警方表示，該肇事車輛未依規定插上貨櫃插銷，依《道路交通處罰條例》第29條第1項第6款，未依規定裝置聯鎖設備製單舉發，可處新臺幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰。