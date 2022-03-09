張姓罹難者的陳姓女兒（左2），從小被人領養，9日前往火場現場招魂，帶著生母的牌位上車至市立殯儀館。（陳淑芬攝）

台中市中區興中街集合住宅大樓6日1場大火，釀6死慘劇，引發社會關注，6名罹難者分別住在3樓、5樓、7樓、8樓，有3名罹難是消防員清理火場時已成焦屍難辨，其中1名婦人被確認是張姓罹難者，其在台南工作的陳姓女兒，因離散多年，經DNA比對確認，在現場招魂呼喊「媽媽，上車喔！」，法師帶領家屬呼喚亡者「願亡者放下，隨佛祖走」場面哀戚。

其中罹難者之一的張姓婦人，因當時在火場屍體焦黑、外觀難辨，經警方通知，陳姓女兒從台南趕到台中，透過DNA比對確認，在現場招魂；其朋友范小姐說，死者的女兒原是單親家庭，但後來被領養，她陪陳姓女兒認屍，雖對媽媽的印象很模糊，心情也很徬徨，但是也罵「縱火者太可惡！」。

另消防局隊員在火場大樓3樓發現，66歲罹難者廖姓婦人，據了解，其胞姊昨天從高雄趕上來台中，廖姓姊姊與死者廖姓婦人沒有常常聯繫，但知道姊姊1人獨居租屋興中街集合住宅大樓，妹妹沒結婚是單身。