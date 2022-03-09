（更新收盤）台股終場收在17015.36點，上漲190.11點（或1.13%），成交值為3161.07億。

美國費城半導體指數8日逆轉勝，收盤上漲1.87％，台積電ADR也收復100美元整數關卡，台股今（9）由台積電（2330）領頭反彈，一早曾大漲10元、抵573元，推升台股最高勁揚逾247點。終場收盤上漲190點收在17015點。但市場估計今天量能只有3,100多億元，顯示指數反彈市場追價意願不足。

過去二天台股重挫，集中市場成交值各爆出4,700多億元及4,500多億元，然而今天台股反彈逾200點時，量能卻出現明顯萎縮，隨後指數掉落至萬七以下，儘管投信及官股券商等多頭強力穩盤，但指數在萬七上下徘徊，顯示市場對台股後市仍持保守看法，反彈追價意願薄弱。

投資專家指出，市場仍觀注俄烏戰火持續，因美國採取的制裁行情引發國際油價飆漲，加深全球通膨壓力，以及3月中旬美國升息的動向，都對未來股市形成沈重的壓力，建議投資人暫時保守操作，若短線操作也買黑不買紅。

<hr />

<p><strong>延伸閱讀</strong></p>

<p><a href="https://ctee.com.tw/news/stocks/606910.html">低接搶反彈？專家看好中鋼陽明等6檔</a></p>

<p><a href="https://ctee.com.tw/news/stocks/606911.html">董座喊話卻跳票 這檔航運股利開獎反崩</a></p>

<p><a href="https://ctee.com.tw/news/stocks/606907.html">3/9盤中熱門焦點股</a></p>

<p><a href="https://ctee.com.tw/news/headline/606899.html">台股若不理性跌 國安基金：不排除開臨時會</a></p>