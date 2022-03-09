外交部3月2日設立的「賑濟烏克蘭專戶」七天內國人捐款衝4億元，立委林楚茵促ATM捐款免手續費。林楚茵9日在財委會中指出在「貝殼放大」平台刷卡捐款免費，但ATM轉帳、現金匯款卻要手續費，應比照過去捐款免費的模式。銀行局局長莊琇瑗指出，財金公司本來就有「救災手續費減免機制」，關於捐款跨行手續費的問題會在「一週內」研議。

林楚茵首先問到財政部政務次長阮清華、金管會主委黃天牧是否已捐款了？阮清華表示，「賑濟烏克蘭專戶」設立後就已捐款了，「用ATM轉帳沒被收手續費」；黃天牧則說還沒捐，習慣上會用ATM轉帳。

林楚茵進一步表示，國人響應烏克蘭的捐款已達四億元，其中，36,098筆來自ATM轉帳、現金匯款，都會收手續費；線上刷卡34,343筆免手續費，她指出她個人透過「貝殼放大」平台就不收手續費、平台無償支援。她表示，過去有幾次捐款行動，都是有減免手續費，此次是否也可比照疫情期間的作法，減免手續費，鼓勵國人做愛心。

阮清華表示，剛開始帳戶成立時就已協調不收手續費。

黃天牧承諾，對於捐款的一些措施，會與財部、央行洽財金公司研究對捐款人優惠措施。

銀行局局長莊琇媛則指出，會請財金去研擬，國銀本來就有「救災手續費減免機制」，會有手續費主要是「跨行手續費」的問題，會儘快在一週內研議。