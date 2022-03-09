台泥花蓮和平廠部分場域對外開放，推動DAKA-開放生態循環工廠，屆滿兩年，台泥（1101）9日宣布，向花蓮縣政府遞件成立「財團法人花蓮縣私立和平永續基金會」，專款專用推動「和平村急難救助基金」。台泥希望此舉如同幫村民買保險，讓村民未來遭遇重大變故時可以獲得即時的協助。

台泥指出，此基金會將由台泥董事長張安平個人捐款挹注，財團法人劍潭古寺也共襄盛舉。台泥DAKA未來每個月營收也將提撥一定比例投入這筆急難救助基金。和平永續基金會未來也將邀請和平村村長以及克尼布、吾谷子以及卡那岸三位部落主席成為基金會董事，與台泥共同監督這筆基金的長遠運作，讓台泥與和平村真正朝向共好共榮！

張安平此次捐助500萬現金以及10萬股台泥股票，推動成立和平永續基金會。張安平表示，希望基金會的專款專用讓未來和平村民在遭遇火災等突發事故或者人身安全意外急難時，可以有一個申請協助的管道，這筆款項幫助的將不只是現在的村民，也包括未來和平的下一代。

台泥指出，DAKA開放以來始終以不營利為準則，並秉持公益的精神，持續關懷原住民與回饋地方，除了成立DAKA市集協助當地有心創業的村民能夠有展售空間，也與統一集團攜手合作，在DAKA園區設置7-ELEVEN蓮和門市以及星巴克和平門市，招募青年與婦女導覽員，創造當地新的服務業就業機會並且讓更多人、車有機會在和平停留，總計兩年吸引了451萬人次造訪DAKA。

過去2年，DAKA市集每月收取的攤鋪租金以及園區內遊客支付的導覽費用，加上7-ELEVEN蓮和門市以及星巴克和平門市固定每個月自營收中提撥一定的比例，全數捐助在地和平國小教育基金，總金額超過新台幣384萬。未來這筆款項將轉投入「和平村急難救助基金」，包括台泥剛剛啟用的DAKA電動車充電站，每一筆充電交易也都將固定提撥比例投入，是全台第一個回饋在地的充電站。