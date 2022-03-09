經濟部公布303大停電事故檢討報告，指出是人為疏失與系統韌性出問題。國民黨今天砲轟經濟部長王美花未下台負責，停電只知道牽拖馬英九政府，不願承擔該有的責任，基層人員拼命維持不缺電假象，但一出事就被甩鍋，情何以堪。

國民黨上午召開「全台大跳電 民進黨欠電還甩鍋！」記者會，文傳會主委凌濤、副主委張斯綱、黃子哲、林家興、發言人李明璇等出席，針對民進黨錯誤能源政策，導致全國陷入欠電危機，齊聲高呼「換人才能換政策 執政讓專業的來」口號。

凌濤指出，經濟部公布的「303停電事故檢討報告」，竟然還想卸責給前朝，指稱停電部分原因是「2016年更換的數位保護電驛，和興達電廠老舊機組的馬達驅動機制無法有效匹配」，但經嚴查，2018年台電曾進行「興達電廠345kV電源線數位保護電驛盤汰換工程」，難道迄今都沒完成汰換？經濟部都沒有善盡監督之責嗎？

凌濤強調，蔡英文政府對外宣示「不缺電」，但全靠的是台電機組歲修基層人員「榨肝」換來的，明明是蔡政府的能源政策失當，基層人員拚了命來維持蔡政府製造出來「不缺電」的假象，一旦出了事，蔡政府卻推得一乾二淨，讓基層人員揹鍋，這讓基層人員情何以堪？怎麼不讓人心寒？

張斯綱則拿出馬英九執政8年政績與蔡政府執政6年對比，他指出蔡政府執政迄今，就發生了5次的全國大規模缺電，而馬政府執政八年卻是連一次大規模缺電事件都沒有發生過；而且，馬政府時期的經濟部長杜紫軍早就勸民進黨若照蔡英文的能源政策走，2016年後台灣將面臨缺電風險、2021年前後就可能限電。兩個政府對於能源政策的專業程度完全高下立判！

黃子哲表示，303全台大停電，而且直到傍晚，台南、高雄等地仍有約百萬戶無電可用，而台電的解釋居然是因為「因為太陽下山，導致太陽能供電不足」，重重打臉了民進黨辯稱「不是缺電」的說法。

黃子哲也指出，大停電的根本原因仍在於當前綠能發電的不穩定性，民進黨持續狡辯會讓人民持續活在「停電」、「缺電」的危機之中。也諷刺「唯一不凋謝的花，是王美花」。