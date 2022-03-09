呂姓男子因一時好奇上網查詢公司主管的五倍券使用情形，還順便好心幫主管綁定信用卡，雖然呂男事後向主管報告此事，但主管得知後憤而提告，台北地檢署依妨害電腦使用罪起訴呂男。

檢方調查，在金融業上班的呂男，是於去年9月底、10月初，因業務關係得知主管的身分證字號、出生日期後，出於好奇，上網至銀行網站，擅自查詢主管的五倍券使用情形。

呂男因發現主管似乎還沒使用五倍券，竟順便點選綁定這間銀行信用卡，事後呂男感覺不妥，向主管報告此事。

主管得知此事，對於呂男的「白目」行為，相當氣憤，由於主管曾於前年被另間銀行莫名其妙通知申辦信用卡，懷疑也是呂男所為，提告呂男涉嫌違反《個資法》、《刑法》妨害電腦使用罪。檢方庭訊時，主管拒絕呂男道歉賠償，不願和解。

檢方調查後，認為呂男將主管的五倍券綁定信用卡，構成過失犯，依妨害電腦使用罪起訴。

至於呂男被控《個資法》部分，檢方認為，呂男雖取得利用主管個資，但查無為自己或他人不法所有之意圖，且沒有證據顯示呂男過去曾擅自幫主管申辦信用卡，認定呂男罪嫌不足，予以不起訴，