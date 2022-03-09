叡揚(6752)公布2021年合併營收為11.81億元，年增8.26％，稅後淨利1.33億元，年增11.71％，每股稅後盈餘為4.7元，營收與獲利雙創歷史新高。此外，去年第四季營收為3.54億元，季增17.04％、年增5.6％，稅後淨利0.59億元，年增26.19％，營收、獲利也創單季新高；董事會決議每股配發2.2元現金股利及0.6元股票股利，公司自上櫃以來，配息率皆50％以上。展望2022年，叡揚2021年底合約負債將近5億元，較上年同期倍增，看好今年營運持續向上，營收、獲利維持去年1成上下成長幅度看法。

叡揚新的一年度表現優異，1月營收0.91億元，年增22.47％，2月營收0.96億元，年增17.05％，合計前2月營收年增率近2成。叡揚董事長張培鏞指出，疫情讓數位轉型從「Nice to have」變成「Must have」，以提升組織稀有的「知識工作者」跨時空協作能力為宗旨，打造一個「知識工作者協作平台」，布局10年之久的三大重點：1.雲地混合應用服務；2.高度資安合規；3.AI加值能力，協助企業組織在後疫時代能彈性運用IT治理。

總經理陳世安指出，今年前2月營收來看，延續去年強勁表現，國際地緣政治對資訊軟體產業沒有直接影響，台灣經濟還是正向看待。叡揚本身去年底合約負債將近5億元，較上年度翻倍，在手訂單占今年營收已達50％，將陸續會在今年認列，今年維持去年年成長率無太大問題。而訂閱式占營收比重22.6％，較前年15.68％增加，今年預期還會再高，占比挑戰3成，主要續約率每年維持在90％。

張培鏞表示，在「雲地混合應用服務」大趨勢下，叡揚為台灣軟體廠商領頭羊，叡揚同時能提供給客戶雲端及地端的軟體服務，且產品線眾多，大中小型產業皆能採用，「在未來萬物上雲的時代，叡揚具自主研發及服務能力，可滿足客戶從地端轉雲端或雲端接地端，都能滿足客戶所需。」因此，叡揚雲端服務近年皆達雙位數成長，同時也積極打造雲端服務生態圈，結合上中下游整合串接服務，「像是在叡揚Vital CRM就跟Super 8整合讓舊振南發揮行銷能量，跟D2Nova雲端總機整合提供全球食品龍頭使用。」

另外，叡揚IT效能管理及資安工具齊全、技術領先且具服務能量，故能滿足金融業、半導體、政府一級機關等高門檻的要求，「在資安與系統服務領域，叡揚是強勢品牌，能在台灣落地並提供到位的專業服務跟顧問，故許多國外原廠會主動找我們談合作，這也是我們可以跟台灣重量級客戶有這麼高黏著度的原因」。

在AI技術方面，叡揚在自然語言處理(NLP)、機器學習(ML)、深度學習(Deep Learning)、自然語言理解(NLU)等領域儲備豐沛的技術能量和實務經驗。世界AI發展，國外有技術但並不一定了解台灣的應用方式和需求，叡揚可以將應用在地化，結合應用系統開發能力以滿足台灣產業、使用者的習慣、文化或規範等，整合出最符合市場需求的產品與服務。

陳世安指出，叡揚持續投入研發不中斷，近幾年研發投入占營收比重10～13％，未來也會維持這個區間，今年市場搶才，公司也持續擴編團隊，希望員工人數由600人規模增加到700人。