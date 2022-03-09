俄羅斯入侵烏克蘭，並未如預期般速戰速決，反而遭到頑強抵抗，這也讓國人對於台海戰事多了一份信心。不過中華戰略前瞻協會研究員滕昕雲分析，俄以陸戰為主的聯合軍兵種較複雜，然而共軍若犯台勢必以遠程投射火力實施第一擊，對攻方相對單純，台灣仍不可掉以輕心。

滕昕雲分析，俄烏戰爭顯示了，當代俄羅斯武裝力量並不具備組織、指揮、遂行一場大規模戰爭的能力。在閃擊失敗後，並未能立刻改變作戰計畫，進行兵力調整，以適應新局。

滕昕雲指出，俄軍在野戰遂行上，作戰模式僵化，指揮參謀作業粗糙，缺乏聯合兵種的協同，「俄軍還是二次大戰時期的那支紅軍。」

對於俄烏戰爭對台灣的啟示，滕昕雲認為，俄軍以陸戰為主的聯合軍兵種作戰，對於地面部隊素質的要求高，增加了打勝仗的複雜性與難度。而台海戰場共軍先期必以遠程投射火力實施第一擊，純粹發揚物質優勢，對攻方而言相對單純。

他又說，俄羅斯所投射的遠程打擊火力，並無法癱瘓烏軍的指管防空體系；而台灣地狹人稠，將同等密度的火力轉移至台海戰場，仍會產生致命的效果。

台大政治系教授左正東指出，在烏克蘭戰爭可能陷入膠著下，大陸部分輿論對於對台用武一事也提出需要更加謹慎的說法，相對於過去兩年高調的武統言論，起到一定的緩和作用。

至於台灣方面，左正東認為，台灣民眾開始審視西方角色，對於美國未能出兵援助烏克蘭有所警惕，卻也進而開啟民眾關於加強國防的討論，帶來正面回響。

左正東說，雖然目前還未見到實質的改革措施，但已喚醒民眾重視國防建設，特別當民眾願意為國防付出成本，對於和平會更加珍惜，而這其實對兩岸關係具有正面意義。