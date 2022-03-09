大S老公來了！具俊曄現身機場 買寰宇通關直奔防疫飯店

52歲的「酷龍」成員具俊曄昨突然宣布與20多年前的舊情人大S（徐熙媛）閃婚，掀起熱議。他今（9日）上午約11時以「大S老公」身分抵台，隨即前往防疫旅館隔離10天，就會和大S的家人們見面，並和兩個孩子相處、熟悉，計畫在台灣待2個月。小S也在稍早表示期待見具俊曄，想跟他好好敘敘舊。

大S和汪小菲去年結束10年婚姻， 小S先前出席《小姐不熙娣》記者會，被問到姊姊現狀，她表示大S狀態好到不行，「我問她到底做了什麼，她說就追劇陪小孩，什麼都沒做」，如今看來當時大S當時已受到愛情的滋潤。

新姐夫已經抵台，小Ｓ剛剛對本報表示：「很期待見到他啊，當然會想要先敘敘舊，看他過得好不好什麼的。然後最主要還是想問他認不認識崔宇植、張赫、朴敘俊還有李鐘碩這類的明星，如果認識的話，下次到韓國，大家可以交個朋友什麼的。」

具俊曄先前接受韓媒訪問時透露，去年冬天聽到大S離婚的消息後，以問候的心情，打了20年前的那支電話聯繫，結果聯繫上了。聽到她聲音的那瞬間，重新燃起他心裡對她的愛意，表示「這幾個月，我們都用視訊電話聯繫，覺得熙媛對我來說很重要，在我內心深處，她一直都是溫暖又美好的人。」

具俊曄說真的很想見大S，但礙於疫情關係，若不是家人就無法入境台灣，「我只能在原地焦急！」後來他提議「我們成為一家人好嗎？」因為唯有如此2人才能見面，沒想到大S爽快說好，他們已在韓國登記結婚。