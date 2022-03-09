CEVA是全球領先的無線連接和智慧感測技術及整合IP解決方案的授權許可廠商，宣布自2020年初以來，CEVA的授權許可廠商已經出貨超過1億顆由CEVA支援推動的蜂巢式物聯網晶片產品。此一重要里程碑的實現是來自於穿戴式裝置、智慧電表、資產追蹤和工業設備等迅速採用蜂巢式連接技術，並且這些裝置都採納LTE Cat-1、LTE-M和NB-IoT通訊標準。CEVA提供的蜂巢式IoT DSP系列和平臺能夠滿足此等需求，其中包括CEVA-Dragonfly NB2 NB-IoT解決方案在內。

最新的〈愛立信行動市場報告〉（Ericsson Mobility Report）預測，蜂巢式物聯網連接數量將從2022年的24億增長到2027年的55億，年複合成長率（CAGR）為18％。而且，在緩慢起步之後，大規模物聯網連接（LTE-M及NB-IoT）預計將在同一時期以37％的CAGR增長，佔所有蜂巢式物聯網連接的一半以上。

CEVA擁有龐大而多樣的全球蜂巢式物聯網客戶群，目前有十多家獲得授權許可的廠商正在開發用於模組、消費性、工業和智慧電網的蜂巢式物聯網晶片。隨著5G網路繼續在全球各地推廣，以及用於5G物聯網應用的標準版本將即發布，CEVA的蜂巢式物聯網DSP和平台可為半導體公司和OEM廠商降低進入門檻，使他們能夠自行開發蜂巢式物聯網SoC產品，並能應對這塊新興市場。

CEVA無線物聯網業務部門副總裁暨總經理Tal Shalev評論表示，CEVA協助客戶出貨超過1億顆由CEVA IP提供支援的蜂巢式物聯網晶片，我們很自豪能達成這個重要的里程碑。無線連接是推動萬物快速實現數位化的關鍵技術，而CEVA與獲得授權許可的廠商一起，在越來越多使用蜂巢式網路連接物聯網裝置的過程中發揮根本作用。我們非常樂於見到這一塊市場的成長，並期待下一個1億顆由CEVA支援推動的蜂巢式物聯網晶片為智慧且互連的世界帶來重大創新。