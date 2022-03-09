台灣寶蝦養殖場業者陳泓碩2017年開始導入智慧化養殖，生活從此有了大改變，不但能遠端遙控魚塭狀況，提前監測、了解水質變化，還多了陪伴家人時間，再也不用像老一輩總守著魚塭，而他的成功的經驗也成了嘉義縣科技漁業標竿示範場域。

嘉義縣政府持續推動科技漁業，去年遴選15位漁民成立智慧養殖漁業聯盟，由專家團隊帶路深化輔導及陪伴，並補助智慧設備優化生產，今並選在台灣寶蝦養殖場進行成果發表，嘉義縣長翁章梁、漁業署副署長林國平也當場體驗以手機操控水車的科技感。

目前台灣寶蝦養殖場已建置較完整智慧養殖系統，包括水質監測設備、微氣象站、智慧電箱、監控攝影、戰情室等，藉由大數據、人工智慧、物聯網等技術，讓養殖戶只要透過戰情室或移動裝置，就可以進行科技管理。

陳泓碩說，他是一代漁農，2010年投入水產養殖，歷經大半夜因水質劇變，緊急搶救水產或為照顧魚塭無法帶孩子出遠門的日子，直到2016年透過政府輔導及補助，他開始嘗試把傳統魚塭變成科技魚塭。

陳泓碩說，藉由智能及節能設備運用，每個月每公頃的電費約減少5000元，放養的黃金鯧育成率也從原本的6、7成提高到9成以上，最重要的是達到省工、省時，透過精準養殖及簡化管理工序，再也不用整天死守魚塭，有更多時間可以陪伴家人。

翁章梁強調，智慧養殖是產業革命，可以加速漁業升級，縣府會持續推廣，且從2019年宣示推動智慧漁業，結合中央資源補助漁民購置智慧設備以來，嘉縣已有25位漁民在30多處漁場導入智慧養殖技術，今年縣府更編列1800萬元預算，補助農民導入智慧養殖設施，展現打造智慧漁業的成果及決心。