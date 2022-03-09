台南新營某醫院2藥師確診 急停門診和健檢 13:142022/03/09 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南今天新增的2例都是醫院員工。（市府衛生局提供／張毓翎台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市鹽水家族群聚感染再擴大，9日又新增2例確診個案，案20974曾多次搭乘復康巴士前往新營某醫院復健，造成同車的4人確診，而據了解，今天新增的2例都是醫院員工，這2名醫院員工均為藥師，今天該醫院已暫停門診和健檢，並停止人員進出，昨日院方也緊急召回院內醫護人員篩檢，但是否為院內感染仍待釐清。 台南傳首起院內感染 鹽水家族確診者復健 院內2員工中鏢 香港伊利沙伯醫院改為專收確診者「指定醫院」 救護員將銷假協助轉移病人 #台南 #新營 #醫院 #院內感染 #藥師 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙和醫院設「金門鄉親服務檯」楊鎮浯：在外打拚也能感受縣府關心 18:532022/03/07 生活 榮任生策會顧問 吳東進：結合ICT＋醫療科技 擴建新光醫院 19:532022/03/07 財經 《國際產業》俄烏供應鏈緊張 福斯暫停部分PHEV訂單 11:282022/03/09 財經 婦人霸佔病床4年 振興醫院提告遷讓返還勝訴 12:232022/03/09 社會 跟進制裁 Visa、萬事達卡暫停在俄羅斯業務 11:032022/03/06 國際 Halza統整全家健康資訊 童綜合智慧醫療再優化 14:112022/03/08 寶島 香港疫情險峻 大陸總動員支援 04:102022/03/09 產業財經 「生存或消亡」澤倫斯基英國會歷史性演說 籲文明大國負起責任 05:432022/03/09 國際 劉宏輝醫者藝心「真」書法展 抱樸守真獲共鳴 18:502022/03/08 寶島 港急診室昨3610人次求診 兩間醫院病床爆滿 11:392022/03/06 兩岸 鎳價漲破10萬美元天價 倫敦金屬交易所暫停鎳交易 19:402022/03/08 財經 童醫院智慧醫療再優化 Halza統整全家健康資訊 12:202022/03/08 健康 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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