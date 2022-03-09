台南市鹽水家族群聚感染再擴大，9日又新增2例確診個案，案20974曾多次搭乘復康巴士前往新營某醫院復健，造成同車的4人確診，而據了解，今天新增的2例都是醫院員工，這2名醫院員工均為藥師，今天該醫院已暫停門診和健檢，並停止人員進出，昨日院方也緊急召回院內醫護人員篩檢，但是否為院內感染仍待釐清。