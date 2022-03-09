消息人士透露，美國政府要求委內瑞拉將部分原油出口保留給美國，並以此作為放寬該國石油貿易制裁的交換條件之一。

美國總統拜登周二宣布禁止俄國石油進口，以擴大對俄國入侵烏克蘭的制裁，並加大對這個委內瑞拉主要盟友的經濟壓力。

現在美國外交官正在全球各地找能源，以緩解制裁措施或戰爭導致俄羅斯油氣出口受阻所造成的影響。

美國官員上周六前往委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）與該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）會面，並展開多年來首次的雙邊會談。

美國自2019年起對委內瑞拉的石油出口實施制裁措施，一旦取消這些限制，原油的供應路線就可能出現變化。

消息人士透露，美國官員已明確表示其首要任務是確保美國取得原油供應，他們向委內瑞拉官員表示，要美國放寬制裁的必要條件，就是委內瑞拉必須將石油直接運往美國。

這是美國首度就鬆綁制裁後的貨物出口目的地，向委內瑞拉提出如此直白的要求。美國國務院和委內瑞拉國營能源公司PDVSA尚未回復媒體置評請求。

如果美方與馬杜羅政府達成協議，那麼最後一家還在委內瑞拉營運的美國石油生產商雪佛龍（Chevron Corp）便可能成為第一個受益者。自2020年以來，雪佛龍就被禁止出貨其委內瑞拉合資企業生產的石油，該公司也一直都在尋求推翻這項禁令。

消息人士表示，如果華府決定放寬對委內瑞拉的制裁，或許雪佛龍就可以重啟部分在委內瑞拉的生產，並恢復對自家和其他美國墨西哥灣沿岸煉油廠的原油出貨，以此取代俄羅斯的原油。

雪佛龍發言人拒絕對此消息發表評論。

由於美方正在評估讓馬杜羅與俄羅斯總統普丁拆夥的可能性，這場在周末進行的協商幾乎沒有取得進展，但雙方同意展開後續談判。

委內瑞拉的石油產量終於在去年止跌，目前平均每日生產63.6萬桶。雖然該國政府宣稱能擴大原油產出與出口，但分析師認為若沒有投入大量的新支出，要進一步提高產量的機會不大。