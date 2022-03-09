大S恢單不到4個月後，閃電再婚20多年舊愛韓團「酷龍」具俊曄，喜訊震撼各界。然而，2人再結姻緣，關鍵就是大S不變的電話號碼！工業技術研究院昨(8日)在臉書透露，其實「門號可攜」這套系統是工研院17年前建置，不然當年要換電信業者，門號就一定要跟著換。此訊息曝光後，有網友就留言表示，「原來是媒人！」「轉發給大S，工研院可是大媒人」。

大S與前夫汪小菲在去年11月22日宣布離婚，具俊燁昨表示，聽到她離婚消息後，他找到20多年來珍藏的「那個號碼」，試著撥打過去，「心裡很焦急，她會不會接我電話？」幸好大S接了起來，一聽到她的聲音，具俊曄說，「愛情火苗霎時竄起，就好像回到了20年前」。2人聯絡了好幾個月，具俊曄手機不離身，不斷表達愛意，恨不能插翅飛至台灣見大S，但因為防疫規定的限制，不是家人，就不能入境台灣，於是具俊曄鼓起勇氣，透過視訊向大S求婚，「我問她『願意和我成為家人嗎』，這樣我們才能見到面，她也爽快地答應了」。而今天，具俊曄也抵台了。

工業技術研究院昨在臉書分享工研院260期的資訊月刊，內容提到門號可攜系統是工研院17年前建置，2004年時，交通部電信總局（國家傳播通訊委員會前身）為促進電信自由化，開始規劃「門號可攜」，過程也遇到相當艱鉅的困難，最後該項服務在2005年10月12日正式舉行啟動儀式。

該篇貼文曝光後，引發網友討論，有人就留言表示，「這個梗埋了17年」、「沒有韓國歐巴，詐騙電話被我接到了不少」、「這研發好棒」、「安捏啦，小編很會，這樣都給你follow到」、「還好當年有工研院的工程師捨身為大家研發門號可攜技術，造福好多有情人」。