實價揭露「潤泰敦峰」，去年12月15樓有新鄰居，境外法人英屬維京群島商智尊國際，以總價3.72億元掃下兩戶、每坪194萬元，位於敦化南路一段的「華固敦品」，也出現一位萬華神秘富豪，以現金無貸款2億6358萬，買下21樓戶，單價212萬，比2018年23樓頂樓戶的202萬更高，為該社區寫下新高紀錄。

觀察2021年松山區三大成屋豪宅的交易狀況，「潤泰敦峰」年度交易累積17筆，年度總銷33.7億，成為松山最賣座，平均單價197.7萬；亞軍「華固名鑄」雖然僅8筆交易，但平均單價200.5萬為2021年松山豪宅單價王，總銷20.3億；第三名為「華固敦品」，平均單價182萬，共13筆交易，總銷17.6億。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，松山區豪宅多以敦化南北路為指標路段，而「潤泰敦峰」位於市民大道四段高架旁並非傳統黃金路段，在2012年建商標售每坪土地610萬，創下紀錄，所幸建商品牌加持，加上建築規畫，基地退縮超過50米，並以綠蔭降低景觀壓迫和噪音干擾，更緊鄰微風廣場百貨，和東區生活圈，整體機能佳，吸引不少企業主和高資產族青睞，去年全年交易最低6樓戶單價也要178萬，20樓以上高樓層也站穩200萬行情。

「華固名鑄」位於國家門面的松山區敦化北路林蔭大道上，近小巨蛋、微風南京，商業機能強，且有捷運小巨蛋站、松山機場，交通方便，屬敦化國小學區，吸引不少有換屋需求的富豪和富二代家族，尤其本來就住在敦北一帶的家族，因生活圈熟悉，更會優先考慮入住。

台灣房屋信義安和捷運特許加盟店店東廖德欣表示，「華固敦品」是老舊B級商辦改建成豪宅，規畫坪數為60至120坪間，雖然在豪宅坪數中偏小，但反而受到富二代或年輕富豪歡迎，成為松山區豪宅新寵，近年成交單價約在170~190萬之間。

張旭嵐表示，近年多來因疫情關係，海外資金回台避險，加上富二代們鮭魚返鄉，不少高資產族一次買下同層兩戶，既方便規畫打通增加起居空間，也可減少同樓鄰居的複雜性，成為富豪的置產規畫模式。