30年來農業天然災害救助額度將行調整！農委會表示，本月底就能完成盤點，將優先針對生產成本與補助相差較大者調整金額，但調幅太大恐降低農民參加農保意願，平衡點會確實抓好。

立法院經濟委員會今日邀請農委會主委陳吉仲列席報告業務概況，並備質詢。

國民黨立委楊瓊瓔表示，根據「農業發條例」第60條指出，農業生產因天然災害受損，由政府辦理天然災害現金救助，以協助農民迅速恢復生產，但長期以來天災現金救助補助的卻不到作物生產成本的2成，連復耕費用都不夠，農民要獨自承受極端氣候下血本無歸的災損。

楊瓊瓔指出，30年來每月基本工資由1萬1040元調升至2萬5250元，消費者物價指數也從67.5上漲為106，唯獨農民農業天然災害救助額度「不動如山」，天然災害救助是維護農民經濟安全最基本的保障，農委會應速修訂農業天然災害救助額度，全面提高現金補助額度，適度移轉農民務農風險。

根據農糧署統計，水稻每公頃生產成本12.6萬，每公頃天然災害現金救助補助1.8萬，補助佔比15％；茂谷柑每公頃成本43萬，補貼7.5萬，補助占比17％；文心蘭每公頃成本209萬，每公頃補助10萬，補助成本僅4.8％；百合每公頃陳本359萬，每公頃補助10萬，補助佔比僅2.7％

陳吉仲表示，調幅會和實施農業保險的淨額交叉考慮，盤點的先是長期沒有調整的，例如草莓每公頃補助9萬，但和實際耕作成本差距更大，這些補助與成本相差太多的將優先調整，但若調幅度太大導致農民都不願意參加農業保險，農業保險就可能白做了，會尋求一個兼顧雙方的平衡點，目前現在已開辦25個農業保險品項，今年會再增其他品項。