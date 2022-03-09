油價「一路向北」，替代能源夯！烏俄戰爭帶動原油價格狂飆，美國正式宣布制裁俄羅斯能源產品，將禁止進口俄羅斯石油、天然氣，市場急尋替代能源。台股太陽能、風電等綠能族群再成市場資金簇擁焦點，安集（6477）9日早盤強拉漲停、聯合再生（3576）勁揚逾8％，元晶（6443）、碩禾（3691）、台勝科（3532）齊漲逾半根停板；風電股大亞（1609）也強勢噴出，同步反應市場熱潮。

台股9日盤面由綠能概念股出頭，太陽能廠安集股價亮燈漲停，攻上56.8元，再度收復5日均線，近期就有望持續向上挑戰1月12日的57元前高價位、改寫今年新高。

太陽能模組廠聯合再生也出量飆漲逾8％，盤中成交量也衝上近四個月高，外資近期逆勢連九買1.33萬張。元晶、碩禾、台勝科也強漲逾5％。

此外，風電族群方面，大亞股價9日盤中也勁揚7％，一舉收復5日線、月線、季線。法人指出，大亞受惠銅價攀升、電線電纜需求轉強，太陽能發電事業貢獻也成長，業績看旺，且去年3月收購的全台最大漁電共生太陽能電廠志光能源，預計10月底第一期85 MW（百萬瓦）併聯發電，有望挹注成長動能。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股短線應跌勢應已達到滿足點，現階段投資人可考慮進場抄底部分績優股，尤其是以台積電為首的半導體族群及相關設備耗材股，此外，具長線題材的綠能、電動車族群亦為焦點之一。

中信綠能及電動車ETF經理人張苡琤指出，通膨升溫恐促使經濟復甦步調生變，通膨壓力導致市場不確定性攀升，歐美央行貨幣政策不確定性亦增加，建議投資人短期選股聚焦趨勢明確之投資主題，如油價大漲下，電動車族群更具吸引力，長線表現空間可期。