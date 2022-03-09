搶攻健康飲食商機，「SUBWAY」與「健身工廠」聯手推出健身推薦組合餐，讓健身族群的飲食有更多元又美味的選擇，不僅是運動可以fit，消費者也可以吃得fit，還能feed飽自己的胃，加上健身工廠教練群打造的專屬健身菜單，讓消費者動滋又懂吃，標榜全方位的滿足。從3月9日開始到4月12日，只要綁定SUBWAY Taiwan LINE官方帳號，購買健身推薦組合餐指定套餐即可獲得一點，更贈送多種優惠券，還可以下載超Q可愛的酪梨寶寶貼圖，集點兌換限定好禮。

SUBWAY 與健身工廠營養師特別為注重健康的消費者們，根據熱量、脂肪、蛋白質不同需求設計出健身組合套餐，例如想要輕鬆吃不想造成身體負擔的上班族，可以選擇低脂輕食餐，6吋堡燒烤牛肉堡／活力鮮蝦堡／素食蔬菜堡（3選1） ，加上輕盈不負擔的醬料，推薦橄欖油或紅酒醋，及一杯大杯飲料，或是需要大量蛋白質練出結實大肌肉的健身族，可以選擇蛋白多多增肌餐，6吋堡厚切嫩牛堡／照燒雞肉堡／鮮嫩雞柳堡（3選1） 加上雙份肉料或鷹嘴豆泥餅3塊，及一杯大杯飲料，或者是偶爾想要放飛自我，點一份偶爾放縱餐，吃份12吋潛艇堡哈燒起司總匯／義大利牛肉丸（2選1） 大飽口福，加上一片SUBWAY現烤餅乾及大杯飲料，罪惡感爆棚，但不用擔心，SUBWAY X健身工廠更依照不同套餐，訂製推薦的健身菜單，讓客人吃的開心，動的開心。更多詳細的健身菜單資訊，都在SUBWAY 臉書粉絲專頁或健身工廠臉書粉絲專頁。

現在加入SUBWAY Taiwan LINE官方帳號，購買SUBWAY x 健身工廠健身推薦組合餐，同時出示集點卡，即可獲得一點，另外還加送SUBWAY超值優惠券：現烤餅乾買一送一，銅板價加料蛋沙拉或培根，加價30元即可享有三塊鷹嘴豆泥，銅板價升級雙份起司。集點兌換禮為集滿3點：健身工廠兌換14日健身工廠貴賓會籍+ 免費身體質量檢測一堂（市價$2000元）電子優惠券。集滿5點可兌換SUBWAY x 酪梨寶寶悠遊卡一張（限量250張）。集滿5點兌換SUBGYM營養廚房及健身體驗課一堂，北中南各一場（限量60名）。以上名額都有限量，換完為止。

另外，還有期間限定萌萌的SUBWAY酪梨寶寶貼圖開放下載（從3月9日早上11點起開放下載），並且健身工廠的會員只要到健身工廠進行綁定，即可在SUBWAY Taiwan LINE官方帳號，獲得健身工廠會員獨家限定的SUBWAY 2022專屬優惠卡一張，多重好禮等你來拿，SUBWAY與健身工廠不只推動健康體態，更要用新鮮﹑均衡的飲食，全方位從裡到外照顧到每一位消費者的健康，更多活動資訊可以前往SUBWAY Taiwan官方網站