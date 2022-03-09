台泥和平廠DAKA成立2年之際，台泥今宣布，向花蓮縣政府遞件成立「財團法人花蓮縣私立和平永續基金會」專款專用推動「和平村急難救助基金」，由台泥董事長張安平個人捐款挹注，財團法人劍潭古寺亦共襄盛舉。台泥DAKA未來每個月營收也將提撥一定比例投入這筆急難救助基金，持續關懷原住民與回饋地方。

台泥希望此舉如同幫村民「買保險」，讓村民未來遭遇重大變故時可以獲得即時的協助。和平永續基金會未來也將邀請和平村村長以及克尼布、吾谷子以及卡那岸3位部落主席成為基金會董事，與台泥共同監督這筆基金的長遠運作，讓台泥與和平村真正朝向共好共榮！

台泥表示，和平廠DAKA開放以來不營利為準則，秉持公益的精神，除了成立DAKA市集協助當地有心創業的村民能夠有展售空間，也請統一集團在DAKA園區設置7-ELEVEN門市以及星巴克，招募當地青年與婦女導覽員，創造新就業機會。估計兩年吸引了451萬人次造訪DAKA。

台泥指出，過去2年DAKA市集收取的攤鋪租金，以及超商及星巴克固定每個月自營收中提撥一定的比例，捐助在地和平國小教育基金，總金額超過384萬。未來這筆款項將轉投入「和平村急難救助基金」，包括台泥剛剛啟用的DAKA電動車充電站，每一筆充電交易也都將固定提撥比例投入，是全台第一個回饋在地的充電站。

台泥說，張安平固定每半年帶領水泥廠主管，與當地意見領袖聚會交流，透過DAKA場域舉辦各類文化、音樂、體育、旅行等推廣活動，像是「和平嗨唱」、「耶誕踩街」、「DAKA原民音樂舞台」等，2021年12月台泥更攜手部落婦女，至台北華山藝文特區舉辦「和平村的神秘巨人—永續和平在華山特展」，更讓多人有機會認識工業與社區在和平共同展開的永續故事。

張安平捐助500萬現金以及10萬股台泥股票，推動成立和平永續基金會，他希望基金會的專款專用讓未來和平村民在遭遇火災等突發事故或者人身安全意外急難時，可以有一個申請協助的管道，這筆款項幫助的將不只是現在的村民，也包括未來和平的下一代。希望台泥好，和平也好，在地企業與社區攜手共好。