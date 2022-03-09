搬到台灣已22年的西班牙男子Felix，和台灣太太生了漂亮的混血女兒Natasha，Felix希望女兒未來可以嫁給台灣男生，他開出女婿條件，包括不能太帥、會一點功夫及從事貿易工作，他也透露歌手伍佰是理想女婿，讓一旁的Natasha也忍不住笑出來。

YouTube頻道《不要鬧工作室》昨（8）日上傳最新影片中，從西班牙移居到台灣已22年的Felix，育有一個漂亮的混血女兒Natasha，Felix希望女兒未來能夠嫁給台灣男生，但前提是不能太帥，因為長得帥的男生通常比較愛玩、很危險，「歌手伍佰就是我的理想女婿」。

Felix指出，未來女婿最好會跆拳道、空手道等功夫，可以讓女兒不受他人欺負，至於工作，Felix說，「最好是可以和我一樣從事貿易相關」，如此一來就可以照顧家庭，也可以賺錢養家。

Natasha也分享自己的理想型，喜歡濃眉大眼、眼睛有臥蠶、嘴巴嘟嘟的男生，因為濃眉代表做事有頭有尾，臥蠶給人隨時放電的感覺，嘴巴嘟嘟則是看起來比較好親。身材部分，她則偏愛精壯的男生，最好是穿衣好看、脫衣有肉。

另外，Natasha發現，台灣許多人的家庭觀念都跟西班牙差不多，都很注重孝順，子女成家後也都會扶養父母，甚至是住在同一個屋簷下，每個禮拜都會聚在一起吃飯，家庭關係非常緊密。最後Natasha說，希望未來男友可以跟她在商業領域發展，但最好是比她懂得還要更多，能讓她增廣見聞。