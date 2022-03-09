台中興中街民宅日前發生嚴重火災，釀成6人不幸罹難、6人輕重傷，近年集合式住宅火警意外不斷，民眾黨立法院黨團今天表示，民眾黨團前年已提出消防設備人員法、消防設備士法、《公寓大廈管理條例》、《消防法》、《建築法》等「消防5法」草案版本，至今躺在立院委員會中未能審查，呼籲朝野黨團與委員會召支持，列為本會期優先法案，別讓悲劇再發生。

近日新竹市孟竹國宅因電線走火引發火警，台中市中區興中街的集合式住宅重大火警，更導致6死悲劇，民眾黨團今呼籲，消防設備人員法、消防設備士法、「公寓大廈管理條例」、「消防法」以及「建築法」修法草案，民眾黨團已提出2年多，至今未獲得重視，類似悲劇一再發生。

「不要今天公祭、明天忘記」。民眾黨立委高虹安指出，台灣老舊大樓面臨非常多的問題，從林森錢櫃、高雄城中城、彰化喬友大樓到日前新竹孟竹國宅、台中興中街公寓大火，不僅造成人民生命與財產的損失，也耗費大量社會成本，問題往往來自老舊大樓消防設備不足與失效、結構外推、加蓋等違建，沒有或無法設置管委會、缺乏緊急災害事件的應變措施、違規推放雜物等，因此，希望本會期優先處理「消防5法」修法草案。

民眾黨立委賴香伶表示，台中這場無情火並非列管複合式建物，台中消防局例行公安檢查均有合格，但公共空間的雜物及垃圾加速火勢，也阻斷逃生路線，主管機關如何杜絕民眾稽查過後再擺放雜物，是內政部責無旁貸的工作，建議成立線上舉報平台，讓民眾能自行通報，透過加強稽查才能杜絕憾事再發生。

賴香伶說，近日消防員教導防火逃生知識影片在網上流傳，內政部應加大宣傳，提升民眾對消防逃生的認知。此外，跨部會應與教育部共同研議，從中小學教育做起，讓消防逃生知識成為民眾生活的一部分。