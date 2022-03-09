王品集團旗下「聚北海道鍋物」為支持家扶基金會的兒童保護工作，自2017年起年年響應家扶兒童保護活動，今年家扶推動兒保服務第35年，推出KiDS FiRST兒保35紀念T恤、每件428元，每買一件就贈送「聚北海道鍋物」套餐買一送一券限量1萬1千份、售完為止。王品集團邀請大家一同穿上兒保35紀念T恤，匯集眾人力量，做孩子最好的依靠，守護他們長大

兒少人口並無增長，但兒虐案件卻不降反增，據統計2020年兒虐通報達8.3萬件、增加12％，多數與照顧者親職能力不足有關。家扶基金會近五年協助遭受不當對待的兒少及其家庭恢復功能，平均每位受虐兒少至少需花費66,570元，龐大的成本壓力，對於無法挽救已逝去的小生命更感到遺憾。

王品集團聚北海道鍋物事業副總經理王仁森表示，過去5年聚火鍋義賣超過6萬9,000件、募得逾2,953萬元，幫助過許多的弱勢孩子，這兩年疫情因素，讓做公益成了最困難、但也最重要事，儘管餐飲經營成本不斷增加的壓力下，我們仍堅持拋磚引玉、喚起大眾的共鳴，幫助更多需要的弱勢孩童。

王品集團擁有多元的火鍋品牌，專注細分市場及價格差異，「聚北海道鍋物」察覺消費需求的快速變化，2020年底著手執行品牌升級計畫，全台門店大規模調整外，更陸續展出5家新店、全台共計18家店，升級後的聚北海道鍋物日式祭典風格，加上新增的無限野菜放題自助吧，讓客人自行挑選蔬菜、副食和飲品，獲得95％以上的消費者滿意肯定，並帶動業績提升四成左右。此次為迎接白色情人節到來，3/14日前到全省門店消費雙人肉瀑布聚或海陸瀑布聚套餐，即贈送限量情人御守，趕快帶著情人一起來聚、擁抱幸福。