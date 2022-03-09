CNN報導，童星出身、曾出演電影《驚聲尖叫4》(Scream 4)，2007年入選《時人》(people)雜誌全球百大美女的美國女演員海蒂潘妮迪亞(Hayden Panettiere)週三創立了名為Hoplon International的救助基金，用於援助烏克蘭緊急醫療用品與防禦裝備。海蒂潘妮迪亞表示，她成立基金是為了確保將援助直接快速地分配到最急需的地方。

美國女演員海蒂潘妮迪亞(Hayden Panettiere) 圖/美聯社

海蒂潘妮迪亞是美國女演員，她在2013年宣布與烏克蘭職業拳擊冠軍瓦拉基米爾．克里契科（Wladimir Klitschko）訂婚，並且在2014年12月產下一女，取名「卡雅」（Kaya）。而瓦拉基米爾．克里契科的哥哥是現任基輔市長、前重量級拳王的維塔利．克里契科（Vitali Klitschko），他也在日前宣布會拿起武器為捍衛烏克蘭奮戰。

海蒂潘妮迪亞(Hayden Panettiere) 圖/美聯社

海蒂潘妮迪亞說，雖然女兒不在烏克蘭，但是她不能袖手旁觀，看著朋友與家人受苦。「沒有言語可以形容觀看烏克蘭戰爭的感覺，我的朋友和家人正拼命的捍衛著他們的國家，這讓她感到非常痛苦。」

海蒂潘妮迪亞在社交媒體上寫道:「我親眼目睹了烏克蘭人民的力量，多年來奮力的保衛自己的國家，我要求我們這些不能到場的人與烏克蘭人民站在一起，並表示對自由民主的支持。」