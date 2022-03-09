國際逐步解封，台灣國門下一步怎麼開，如何回到新常態生活？台大公衛學者陳秀熙今天建議，將世界各國依照群體免疫力，分成高、中、低3大類，並從5月開始從高群體免疫國先開，直到至10月再開低風險國，分3階段解封，入境措施部分，提供完整施打疫苗及感染康復者居家隔離天數0天。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙表示，本周全球累積確診個案達4.5億人，死亡人數接近600萬名個案，全球疫情雖有趨緩，但死亡率仍高居不下。

但隨著Omicron快速傳播，陳秀熙以「第2劑和第3劑疫苗保護力、自然感染人數」來估算個國家的群體免疫。以美國為例，疫苗保護力僅剩13％，傳染病模型推估自然感染人數達65％，群體免疫為74％，解封指數為0.9，(小於1就可解封)。英國群體免疫為74％，解封指數為0.72。

「高自然感染人數比率加上疫苗保護力造成疫情趨緩，這也是歐美國家陸續解封的主要原因。」台灣也有的群體免疫也高達60％~80％，也達到解封標準。

然而台灣與歐美國家不同，陳秀熙說明，由於台灣從武漢株開始直到Omicron，均有效控制疫情，自然感染人數比率僅0.02％，群體免疫力主要靠第2劑和第3劑疫苗保護力來達到60％至80％。

他表示對台灣來說，只要境外移入案例不要過多，避免造成住院的醫療資源消耗，台灣也可解封，且應該善用國外的群體免疫來管制國境，形成雙贏局面。

因此，針對境外解封策略陳秀熙建議可依群體免疫力將各國分為高，例如歐美各國、中，如南美洲、低如非洲、亞洲等3類。第1階段，5至6月，先針對高群體免疫國家解封，第2階段（7至8月）、最後第3階段（9至10月）在針對低免疫力免疫國家解封。

至於入境管理，他表示，對於具免疫保護力族群（已施打第2劑和第3劑疫苗及感染康復者），可放寬居隔限制或無須居隔；不具免疫保護力族群（未完整施打疫苗且未自然感染者）仍應依照滾動式修正的居家檢疫措施，進行入境隔離檢疫。