警方查扣綑綁被害人的童軍繩。（警方提供）

詐騙集團在網路刊登廣告，宣稱只要到民宿住幾天，並提供存摺即可輕鬆賺錢，受吸引應聘的民眾到達後， 即馬上遭扣留證件，並拘禁在民宿內充當成人頭帳戶。瑞芳警分局日前接獲逃出的人頭戶報案，7日至九份日租套房攻堅，救出7名人頭戶，逮捕4名詐騙集團成員，全案以依詐欺、妨害自由、傷害罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

警方表示，詐騙集團22歲李姓主嫌在網路宣稱只要到民宿住幾天，並提供存摺就可輕鬆賺錢，部份民眾明知從事不法，卻仍受利誘登門應聘，豈料立即遭李嫌等同夥扣留證件並拘禁，為方便控制，李嫌還提供安非他命供吸食，若有人意圖逃跑，便施加綑綁及毆打。

7日晚間其中1名謝姓男子不堪行動受控制，利用集團成員未注意時趁隙脫逃，並央求路人報案。瑞芳分局獲報後，隨即調度警力，前往九份日租套房攻堅，當場查獲李嫌等4名集團成員，救出7名受拘禁的男女，並查扣用來控制行動的童軍繩等證物。

偵訊後，警方依詐欺、妨害自由、傷害罪嫌移送基隆地檢署偵辦，8日法院已裁定李嫌羈押禁見。