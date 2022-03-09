受LME鎳暴漲影響，3月8日夜盤，中國滬鎳主力期貨合約繼續漲停，報收人民幣（下同）每噸267,700元，漲幅為17％。上海期貨交易所8日晚間公告指出，自3月10日交易（即3月9日夜盤）起，鎳期貨NI2204、NI2205、NI2206、NI2207、NI2208、NI2209合約日內平今倉交易手續費調整為每手60元。這已是上海期貨交易所近期公布的第4輪風險提示通知。

無錫市不銹鋼電子交易中心有限公司也公布關於鎳暫停交易的通知，自3月8日起暫停鎳品種所有提單買賣協定的交易，恢復時間另行通知；自3月8日結算時起，調整鎳品種所有提單買賣協議的訂金至20％，在此之前，所有持有鎳品種提單買賣協定的交易商限制出金。

LME鎳8日暴漲後，LME宣佈暫停鎳交易至少至本週五（3月11日），並取消所有在英國時間2022年3月8日或之後在場外交易和LME select螢幕交易系統執行的鎳交易。

澎湃新聞報導，根據「上海期貨交易所風險控制管理辦法」，在經歷了兩個交易日的漲停後，滬鎳的漲跌停板幅度增加到17％。如果再出現一個漲停日，交易所將決定是否在第四個交易日暫停交易。中信建投期貨分析師王彥青指出，近期倫鎳、滬鎳市場處於增倉上行狀態，加之基本面支撐因素較強，短期內鎳價仍將保持強勢。

興業期貨表示，全球鎳低庫存疊加未來高需求預期，是鎳價上漲的核心支撐。目前中國鎳總體庫存位於歷史低位。

方正中期期貨有色貴金屬分析師王駿指出，全球目前鎳低庫存，中國市場鎳價受外盤帶動也強勢拉漲，突破每噸22萬元關口，領漲中國有色金屬現貨市場。在外部事件持續發酵和供應緊庫存的合力作用下，全球鎳價料延續強勢，LME進行規則調整和市場調節將十分重要。