戰事紛擾下，市場投資信心確實受到衝擊，但以歷史經驗來看，短期事件影響都只是過程，長期仍回到基本面是否成長、科技趨勢是否延續等命題。國泰投信9日指出，市場震盪中，長線投資者可逆向思考是否「危機入市」，觀察戰事爆發以來，科技股中仍有產業表現強勢，「資安類股」就一枝獨秀，而油價大漲也推升「電動車」前景。

觀察戰事爆發以來，科技股中仍有產業表現強勢，甚可謂一枝獨秀，此族群即為資安類股。以納斯達克ISE全球網路資安指數為例，近1周以來累計上漲約9％，其成分股Mandiant、Palo Alto Networks、CrowdStrike等多家美國資安業者，在俄烏戰事爆發當天，股價卻都逆勢上漲；除此之外，戰火綿延造成油價大漲，也將使全球汽車產業不論在需求或供給端，都加速迎向電動化，而各國為擺脫對於石油的依賴，也將見到更多利好電動車的政策。

國泰網路資安ETF（00875）基金經理人游日傑表示，根據Reuters報導，烏克蘭其實自2022年1月起就陸續遭到網路攻擊，烏克蘭本身也召境內的駭客志工協助捍衛重大基礎設施，並執行鎖定俄羅斯的網路間諜任務。顯示在新一代的戰爭中，癱瘓敵方資訊系統，已是戰略上的重要優先目標，也因此可觀察到資金有預先流入資安產業的現象。

全球網路資安產業自疫情發生以來，因遠距工作、網路使用量大增，原本就是值得長期介入的產業，如今最新地緣政治情勢發展下，更確立未來將是資訊戰的時代，不論國家或企業都將日益強化資安相關設備的投入，中長期來說將有助資安產業發展，故確實為危機入市下可進行逆向思考的產業。

而國泰全球智能電動車ETF（00893）基金經理人游凱卉則指出，另一類值得特別關注的產業，是不需仰賴石油驅動，而是以電池為儲能及動力來源的「電動車產業」。當前布蘭特原油期貨已飆升突破每桶125美元，油價太貴，預期將使電動車普及的速度進一步加快；加上國際碳排限制持續趨嚴，在各國政府碳中和的政策下，電動車行業未來10年成長之路仍明確，市場波動期間反而為長線投資人可關注的機會點。而短期風險上則留意，部分製造原料價格上漲，造成短線生產成本的提升。

整體來說，國泰投信認為，投資人於市場恐慌時可多一份理性，檢視投資組合汰弱留強。在資安、電動車成長趨勢不變之下，行業長線投資價值正隨全球市場修正而浮現，建議看好相關利基產業的投資人，可伺機以分散風險的方式分批低接。以00893來說，其投資配置除了有包含特斯拉在內約24.1％的純電動車品牌之外，更有約20.1％的電動車電池廠、電池原材料企業，對於同時希望參與電動車及電池產業長遠發展的投資人來說，可便利達到完整均衡的一次性佈局。