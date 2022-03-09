台股這波因俄烏戰爭回檔，外資成最大賣壓，立委郭國文9日詢問金管會是否對外資大賣超，祭出禁空令等穩定市場？金管會主委黃天牧表示，金管會針對市場不同情境，都有對應的措施，但「禁空令是很後面的措施」，目前仍言之過早。

同時，黃天牧表示，外資雖賣超，但到2月底仍是呈現持續淨匯入，且應是母國或其他地方需要資金，台股前幾日下跌，但交易量仍大，代表仍有投資人逢低進場。

儘管財政部次長阮清華透露，外資3月已轉淨匯出，但黃天牧表示，依目前掌握的數字只到2月底，外資仍是淨匯入趨勢，前2月累計淨匯入是52億美元。

對於郭國文要求金管會針對外資不斷賣超台股、放空、摜壓台股的情況，應祭出限空令、限制外資借券量等，黃天牧回應：「目前仍沒有到需要處理的時候」，黃天牧連續多次回應現在不需政府出手。

黃天牧強調，政府基本上會讓市場機制發揮，必要時才需要處理，目前連國安基金都未進場，離禁空令還早，這是很後面的措施。