副總統賴清德上任後首度接受媒體專訪，被問到有人批評，美國人應該當面向我政府承諾，大陸打過來時美國一定要出兵；賴清德認為，與其要求美國在這個當下就要公開承諾，如果不承認，就等於不是真心、不是誠意的，不如要求中國不能、也沒有權利打過來，邏輯先後次序應該是這樣。

賴清德今接受主持人王時齊節目專訪談到最近局勢指出，自助而後人助，今天如果自己不幫助自己，要靠要靠誰？台灣話說，「靠人人會跑、靠山山會倒、靠豬寮死母豬」；要自立自強，台灣也是一樣，只要堅守原則。

他說，過去一段時間以拜登總統講的是非常清楚，希望聯合國志同道合的國家，可以跟美國站在一起，支持台灣有意義地參與聯合國，過去沒有任何一個美國政府講這麼明白。當然朋友的幫忙很重要，但自立自強也很重要。

他說，政府的立場講得很清楚，也非常重要，就是蔡總統在去年國慶的時候講的4個堅持，所以說在這個當下，怎麼樣站台灣主權的立場，站在民主陣營、擴大民主的陣容、深化民主、自由、人權的國家發展方向。那另外就是說，經濟把它做好。

他提到，這次的俄羅斯侵略烏克蘭可以看得出來，經濟是很重要，打戰基本上經濟是後勤，如果沒有錢，經濟發展不夠，怎麼樣去支撐保護自己。

被問到在野黨認為，民進黨都一直在刺激中國，都是小國一直在捅大國？他說，「沒有這回事」；任何人如果質疑美國會不會派兵過來，不妨更有力量或者是更有責任去要求中國不能攻打台灣，應該是這個樣子；去要求中國絕對不能夠攻打台灣，因為中華民國已經是一個主權獨立的國家，應該是這方面的訴求，而不是說放縱中國對台灣的任何打壓。

他說，例如台灣的邦交國、阻止台灣去參與國際組織、任由中國飛機每天都飛到台灣防空識別區等，給台灣壓力，讓國際社會造成緊張，民進黨政府不斷要求中國停止這些沒有必要的動作，這種方式都對兩岸的和平發展都沒有幫助，與其要求美國在這個當下就要公開承諾，「中國如果打過來了，你一定要出兵，否則你如果現在你如果不承認，就等於說你不是真心的，你不是誠意的。與其做這些事情，不如要求中國就不能打過來了」。