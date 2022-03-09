一場大火燒出身世之謎 而生母已喪身火海

沒想到一場大火燒出身世之謎！陳小姐6日凌晨突然接到警方電話，告知她的生母張婦疑似在中市興中街大火中喪生，她震撼萬分，從小就被領養住台南，與生母早沒聯絡，完全不熟僅存模糊印象，猶如已成謎。沒想到再度面對身世之謎時，生母卻已喪身火海，陳女昨天從台南趕來參加今天火場的招魂儀式，陪同的友人范小姐說，「她真的很徬徨」。

「噹！噹！噹」中市中區興中街大樓釀6死慘劇，家屬今天到火場招魂，法師誦經祈福，並請家屬呼喚亡者名字，放下世俗隨佛祖走往極樂，場面悲淒。36歲從事房仲的陳小姐一頭俐落、棕黃色短髮，身穿運動薄外套、牛仔褲，她雙手合十低頭祭拜。

36歲的陳小姐，從事房仲業，從小就被領養到台南家庭扶養，早已與生母張婦失聯，沒想到，中市這場大火竟燒出她的身世之謎。

陪同陳小姐前來的友人范小姐轉述說，陳女在6日凌晨接到警方的電話，通知她生母疑在大火中喪生，希望她能配合到台中做DNA檢驗確認死者身分。警方電話對她而言，猶如五雷轟頂，陳女知道自己被領養的孩子，但對生母早已失聯完全不熟，僅存模糊的印象，她了解大火案情後，怒罵縱火的鄭男者「太可惡！」。

「真的很徬徨！」范小姐說，陳女向她抒發心情，就只有這句話可以形容，陳女還拜託警方是否再找其他親人去做DNA檢驗，沒想到，警方竟回覆：「僅有她這個女兒！」，讓人情何以堪。

陳小姐竟然必須在這場大火悲劇中，面對幾乎已成謎的身世，令人悲痛的是生母竟已喪身火海，范小姐不忍陳小姐陷入人生徬徨，昨天陪同從台南來台中參加招魂儀式，在旁觀禮關心，還不捨地說：「她太徬徨了，一定要陪著」。

陳小姐在法師等人引領下，擲2次筊獲得亡者允諾後，雙手捧著生母牌位，隨著招魂幡一步步走離火場，搭車離開。