俄烏戰爭持續，中研院院長廖俊智今(9)日在立法院教文會接受備詢時表示，預計接納10名烏克蘭學生與學者來台，全以女性為主，不過相關細節有待研議。至於院方與俄羅斯的研究計畫與合作，因無涉及敏感科技與政治問題，學術交流將持續進行。

針對烏俄局勢，中研院跟隨蔡政府做法，在2日發布聲明譴責俄羅斯，內容強調中研院作為全球學術社群的一員，反對任何以暴力方式破壞世界和平、侵害人權的行為，更特別關注烏克蘭學者和學生的人身安全，呼籲各界在可能的範圍內，支持烏國學者及學生。

今日會間，立委林奕華、張廖萬堅、吳思瑤等人，在質詢時詢問中研院將如何協助烏克蘭？

廖俊智回應，戰事爆發後，中研院已對俄羅斯發表譴責聲明，並獲得國際重視，廣泛在全球學術界轉載，波蘭科學院因此已與中研院聯繫。

廖俊智提到，據了解，不少烏克蘭師生在戰後逃往波蘭，造成目前在波蘭的烏克蘭師生人數太多。中研院為此主動協助，但同時考量到烏克蘭男性現無法出國，因此計畫將將接納10名烏克蘭女性學者與學生，人數未來也將視情況放寬。

至於中研院與俄羅斯是否有締結其他學術合作？廖俊智指出，目前中研院與俄羅斯簽訂一份地球科學領域合作備忘錄，預計6月執行完畢，之後不會再續約。至於研究計畫部分，近5年院方與俄合作研究有13件，7件已執行完畢，還有6件執行中，目前沒有雙方人員實質互訪，尚屬學術討論。

廖俊智也說，院內目前有一名1名俄國學者，其工作還有與院方交涉方面，純屬學術交流。