不直接交給烏克蘭，波蘭昨（8）日宣布將所有米格-29戰機（MiG-29）交付美國處置，並指美國會進一步將戰機轉移給烏克蘭，美國官員坦言，此舉讓華府相當「驚訝」。

波蘭政府8日宣布將所有米格-29戰機（MiG-29）交付美國處置，並指美國會進一步將戰機轉移給烏克蘭。

美國政治新聞網站Politico報導，美國與波蘭政府已經針對提供烏克蘭蘇聯製戰機來來回回協商約一周，華沙一直拒絕同意提供米格戰機給烏克蘭，波蘭外交部昨日突然在官網發布聲明，宣布將「即刻、無償」部署所有蘇聯製米格-29戰機至美國在德國的蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base），作為回報，華沙要求美國提供「有相應作戰能力的二手戰機」。波蘭政府也在聲明中呼籲其他擁有米格-29戰機的北約盟友「採取同樣行動」。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）隨即表示波蘭的提議行不通，他也暗示後勤是問題：「從美國/北約在德國的基地運送戰機到烏克蘭與俄羅斯爭奪的領空，引起整個北約的嚴重關切。」

一名美國高級政府官員透露，礙於將這批米格戰機運過邊界、交到烏國飛行員手上的複雜性，美國情報圈及國防部反對將波蘭戰機移交給烏克蘭。美國官員也透露，波蘭政府宣布前，並沒有徵詢美方的意見。

在波蘭政府宣布後不久，美國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）努力想向國會議員解釋剛才發生的事，他在參議院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee）上表示：「據我所知，他們計畫將這批飛機交付我們前，並沒有事先和我們商討過。」

盧嵐說：「在我來這裡之前，我才在開一個我應當已知道這件事的會議上，所以我認為，這實際上是波蘭人出乎意料的舉動。」

在俄羅斯入侵烏克蘭後，烏軍的米格-29機隊損失慘重。

Politico指出，不直接將戰機交給烏克蘭，而是轉移給美軍，波蘭政府藉此迴避了將戰機運過邊界所面臨的後勤挑戰，目前尚不清楚美國在法律上能否接收這批波蘭戰機。

波蘭的米格戰機分別於2013、2014年進行過升級，主要新增新航空電子設備等延長壽命。不過實際上波蘭政府更專注於擴大F-16機隊，以及32架即將入手的F-35戰機，預計最快2024年運抵波蘭。